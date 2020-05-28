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28 Mayıs 2020 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 18:09:00

Denizli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Saraylar Mahallesi'nde bir araya gelen M.K. (17) ve H.K. (16) kardeşlerle C.İ. (17) arasında kız meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine bıçakla saldırması sonucu M.K. başından, C.İ. karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, H.K. ile P.R. isimli genç kız, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bıçaklı kavga, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda kaldırımda duvar dibinde oturup sohbet eden gençlerin sarıldıktan sonra ayrıldıkları, kısa süre sonra bir araya gelerek yeniden sarılıp konuştukları, ardından da bıçakla birbirlerine saldırdıkları ve çevredeki esnafın araya girerek kavgayı sonlandırdığı görülüyor.

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