Denizli'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: DHA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Akkonak Mahallesi 403 sokaktaki kullanılmayan 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri başka evlere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü. Ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Denizli'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
- Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı
- Sahte dernek adına yardım toplayan 6 kişi gözaltına alındı
- Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın: Müdahale ediliyor
- 7 yıl sonra oğlunun şehit düştüğü yere gitti