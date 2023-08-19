Denizlerin hanımağası





BALIKÇI TEKNELERİNE YÖN VERİYOR

Muğla'nın Akyaka ilçesinde balıkçı teknelerine yön veren kadınlardan biri olan Gülnaz Doğan, 43 yılını denizlere adadı. "Teknede kalsam, eve hiç gitmesem" diyecek kadar işine aşık olan Doğan, eşiyle birlikte ekmeğini denizden çıkarıyor. Doğan "63 yaşındayım, evlenene kadar bilmezdim bu işleri. Eşimle gide gele alıştım. Üç çocuğum, beş de torunum var, hepsini denizde büyüttüm" dedi.

KOYLARA GİTMEK BİLE YETİYORMUŞ

Evde hiç duramadığını dile getiren Gülnaz Doğan "Koylara gidip gelmek bile beni mutlu ediyor. Saat 18.00 gibi attığımız ağları toplamak için her sabah saat 06.00'da denize açılıyoruz. Çocuklarımın denize düşme tehlikesi geçirdiği zamanlar, fırtına çıktığında evimize dönemediğimiz günler oldu. Çocuklarımla bidonlara yapışıp onları güçlükle karaya çıkarttığım günleri bilirim" dedi.

Kasım ve aralık aylarında balıkların ağ ile birlikte salkım gibi geldiğini dile getiren Gülnaz Doğan, "Onları görünce yorgunluğum gidiyor" dedi.