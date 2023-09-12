Denizlerin gönüllü bekçisi

Samsun'da yaşayan ve 30 yıldır Karadeniz'de balıkçılık yapan Adem Malkoç (53), denizde artan evsel atıkların balıkların üreme yataklarını kapatması nedeniyle ağlarına takılan çöpleri toplamaya başladı.



Teknesinde topladığı atıkları kıyıdaki çöp kutularına atan Malkoç, bazı malzemeleri de hurdacılara veriyor. Malkoç, yıllardır ekmeklerini kazandıklarını denizleri ve içindeki canlıları korumak istediğini söyledi.