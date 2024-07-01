Denizde caretta caretta ile selfie çekti! "Çok sempatik bir fotoğraf oldu"

Rekortmen dalgıç balık avlamak için daldı, hiç beklemediği bir olay yaşadı. 51 yaşındaki Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı'nda Dardanos açıklarında trofe avı için dalış yapmıştı. Turan o sıra yanına yaklaşan bir caretta caretta olduğunu fark etti.



8 metre denizin derinlikte caretta carettanın yanına yaklaşması ve kendisinden korkmaması ile rahatlayan Müjdat Turan o anları su altı kamerası ile kaydetmeyi ihmal etmedi.

CARETTA CARETTA İLE SELFIE ÇEKTİ



Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, Dardanos açıklarında denizin 8 metre dibinde caretta caretta ile selfie çeken o unutulmaz anları şöyle anlattı.

"ÇOK SEMPATİK BİR FOTOĞRAF OLDU"



Müjdat Turan,"8 metre kadar derinlikte altımda bir caretta carettanın yüzdüğünü gördüm. Çok sevimli, sempatik bir canlı. Daldım, onunla yüzdüm. Benden kaçmıyordu. Onu biraz sevdim, biraz oynadık. Dedim ki bunun görüntüsünü alayım, ölümsüzleştireyim. Bir video kaydı çektim. Sonra da selfie gibi fotoğraf aldım. Çok sempatik bir fotoğraf oldu." dedi.

"CARETTA CARETTAYI GÖRÜNTÜLEMEK BENİM İÇİN ÇOK GÜZELDİ"



Takipçilerinden güzel tepki gören Müjdat Turan, "Caretta carettanın Marmara Denizi'nde görülmesi, çok güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz caretta carettalar, genelde Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan canlılar. Denizlerimizin ekosisteminin devamlılığı için çok önemli canlılar. Bu açıdan Marmara Denizi'nde caretta carettayı görüntülemek benim için çok güzeldi" dedi.