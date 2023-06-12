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12 Haziran 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 12:15:00

"Denizaltında en uzun süre yaşama" rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

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ABD'nin Florida eyaletinde "en uzun süre denizaltında yaşama" rekorunu kıran bilim insanı Prof. Dr. Joe Dituri, yüzeye çıktı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Key Largo Adası'nda, "Jules Undersea Lodge Neptune 100" projesi olarak adlandırılan araştırma kapsamında, 1 Mart'ta suya giren ABD'li profesör Dituri, "deniz altında en uzun süre yaşama" dünya rekorunu kırdı.

9 Haziran'da yüzeye çıkan Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı.

Güney Florida Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Dituri, deniz altındaki çalışmasının, yüksek basıncın insanların daha uzun süre yaşamasına ve yaşlanmaya bağlı hastalıkların önlenmesine yardım edebileceği hipoteziyle başlattıkları projeye katkı sağlayacağını umduğunu belirtti.

Su altında üniversitedeki öğrencilerine çevrim içi ders vermeye devam eden Dituri, çalışmasıyla gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

BİR ÖNCEKİ DÜNYA REKORUNU DA KIRMIŞTI

Dituri, 13 Mayıs'ta deniz altında 74 gün kalarak bir önceki dünya rekorunu da kırmıştı. Deniz altında yaşamaya ilişkin bir önceki rekor 73 gün olarak kayıtlara geçmişti.

"Su altında en uzun süre yaşama" rekorunun bir önceki sahipleri Jessica Fain ve Bruce Cantrell da aynı yerde 73 gün geçirmişti.

Etiketler : denizaltı rekor bilim insanı dünya rekoru
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