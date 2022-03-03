VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En Verimli Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor
"Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!"
Rusya'nın planı deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat
Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! O bölgeden doğal gaz müjdesi
Z ve V harflerinin sırrı ortaya çıktı
İşte Rusya'nın yeni hedefi
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu
Çin, Rusya'ya 'saldırıyı ertele' demiş!
Türkiye karşıtı hadsiz sözler
Abasıyanık'a ses oldu
‘Best Of' albümü geliyor
2 milyona ‘Mahmure'
Estetik değil kilo aldım
Bahçeli çözüm için 5 medde sıraladı
Başkan Erdoğan MHP lideri ile bir araya gelecek
75 ton ağırlığında!
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu
Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor
Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü
Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi
BM: 1 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Enflasyon rakamları açıklandı
Çizimini yap, ödülünü kap!
03 Mart 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 13:00:00

‘Deniz çayırları' tehdit altında

ABONE OL

Akdeniz Koruma Derneği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde, teknelerin çapa atması sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz çayırları ile ilgili Gökova Körfezi'nde çalışma başlatıldı.

Akdeniz Koruma Derneği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde, teknelerin çapa atması sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz çayırları ile ilgili Gökova Körfezi'nde çalışma başlatıldı. Projede küresel iklim değişimine karşı dayanıklılığın belirlenmesi için izleme çalışması yapıldığı da bildirildi.

Etiketler : Deniz çayırları Akdeniz Koruma Derneği Çevre Şehircilik
Bursa çıkarması

Bursa çıkarması
Düğün öncesi operasyon

Düğün öncesi operasyon
‘Sadakatsiz'liğe son veriyor

‘Sadakatsiz'liğe son veriyor
Sportif çift

Sportif çift
İran'a set yolcusu

İran'a set yolcusu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Savaş bir cinayettir

Savaş bir cinayettir
Hacker şoku

Hacker şoku
Miniklere oyuncak jesti

Miniklere oyuncak jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER