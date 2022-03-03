‘Deniz çayırları' tehdit altında

Akdeniz Koruma Derneği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde, teknelerin çapa atması sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz çayırları ile ilgili Gökova Körfezi'nde çalışma başlatıldı. Projede küresel iklim değişimine karşı dayanıklılığın belirlenmesi için izleme çalışması yapıldığı da bildirildi.