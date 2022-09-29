VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaya geçidinde “hayata saygı duruşu” yapıldı
GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 92'ye ulaştı
Midye yetiştiriciliğinde verimi etkileyen unsurlar Karadeniz'deki tesiste araştırılıyor
Berber ve kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
NATO: Boru hatlarına yönelik sabotaj kararlı karşılık bulacak
Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
Edremit Körfezi'ndeki işletmeciler turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor
Bursa'da üretim yapan firma 46 ülkeye ev tekstili ürünleri ihraç ediyor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Natasha Howard'la prensipte anlaştı
Rekortmen Haaland, Premier Lig'de ilk derbisine çıkacak
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de
Kremlin tarih verdi! Ortalığı karıştıracak açıklama
"Kamu bankalarına talimatı veriyorum"
AB'nin yeni iş birliği modeli: Avrupa Siyasi Topluluğu
Yeşilçam'ın usta aktörü Göksel Arsoy 65 yıllık sinema hayatını ve anılarını anlattı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Hem sahada hem masada güçlüyüz
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 1800 liralık destek müjdesi
Tarihinin en yüksek seviyesine çıktı
Ege'de Türkiye'ye karşı sinsi plan!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 3 terörist yakalandı
Türkiye sorusu terletti... ABD'den Yunanistan itirafı!
Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı
29 Eylül 2022 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 13:53:00

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de

ABONE OL

DENEYAP öğrenci seçme sınavı süreci 4.faz kapsamında yapılacak uygulama sınavıyla devam ediyor. İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ikinci aşama olan DENEYAP Uygulama Sınavı 42 ilde eş zamanlı olarak 1 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek

. İstanbul dahil tüm illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14.988'si ortaokul, 6.785'i lise olmak üzere toplamda 21.773 aday girecek. Sınav sonuçlarına göre 21.773 adaydan 8.223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

Uygulama sınavı konusu "Çevre Dostu Yük Gemisi"

DENEYAP Atölyelerinin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak. Bu yılki teması "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavında adaylar; kendilerine verilen sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlayacak. İki saatlik süre sonunda tamamlanan projeler belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak. Öğrencilerin projeleri jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirilecek. Lise seviyesindeki öğrenci adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tüm Türkiye'de 20.000 öğrenci eş zamanlı eğitim alacak

Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nı yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 1.faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3.faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde olmak üzere toplamda 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme sınavına da toplamda 410.000 aday öğrenci başvuruda bulundu. 4. Faz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1. , 2. ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim alan 12.000 öğrenci sayısı, 20.000'e çıkacak. Tüm Türkiye'de açılan atölyeler ile 20.000 öğrencinin eş zamanlı eğitim almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 15.280 öğrenci DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 öğrenci DENEYAP eğitim programlarını uygulayan Bilim Türkiye projesi bünyesinde, 2.010 öğrenci ise T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim almış olacak.

Teknoloji geliştiren Türkiye yolunda DENEYAP Teknoloji Atölyeleri önemli rol oynuyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye'nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne'den Hakkâri'ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan DENEYAP Atölyeleri projesiyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır.

Ülkemizin kalkınması için Millî Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda meraklı bireyler yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladıktan sonra eğitim almaya hak kazanmaktadır.

Etiketler : Çevre Dostu Yük Gemisi Millî Teknoloji Hamlesi DENEYAP
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Emrah şarkısına Manga yorumu

Emrah şarkısına Manga yorumu
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak

Eşiyle şarMüzisyen Sinan Güleryüz, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. kı çıkaracak
Sonbahar konserleri

Sonbahar konserleri
Eşiyle birlikte son sahnesi

Eşiyle birlikte son sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes