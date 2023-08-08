Demir doğramadan jeep yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde demir doğrama atölyesinde çalışan Muhammed Emin Yılmaz, satın aldığı malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde demir doğrama atölyesinde çalışan Muhammed Emin Yılmaz, satın aldığı malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı. Yılmaz, almak istediği Mercedes marka aracın fiyatı yüksek olunca getirdiği malzemelerden kendine araç yapmaya karar verdi. Atölyede 6 ay boyunca planlama yapan Yılmaz, yaptığı elektrikli aracını kullanmaya başladı.