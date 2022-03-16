Delil avcıları iz peşinde

SUÇ MAHALLİ DİDİK DİDİK ARANIYOR



Hatay Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden topladıkları delilleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek olayları kısa sürede çözebiliyor. Polis ekipleri, suç mahallinde yaptıkları incelemelerde büyük bir titizlikle delilleri özel torbalara koyarak laboratuvara ulaştırıyor. Kimya uzmanı personel, görünmeyen parmak izlerinin görünür hale gelmesi sağlanıyor.

Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Uzman Yardımcısı Doğu Can Dama, "Laboratuvarımızda 25 farklı kimyasal yöntemle parmak izi tespiti sağlanıyor. Ulaşılması en zor izin dahi tespitini yapabiliyoruz" dedi.

BİR YILDA 2 BİN 500 OLAY İNCELENDİ



Ekiplerin bazen bir damla kan bazen de ayakkabı izi gibi delilleri titizlikle inceleyerek hazırladıkları raporlar ilgili kuruluşlara gönderiliyor. Ulaşılması en zor izin dahi tespiti yapılabiliyor. Geçen yıldan bu yana 2 bin 500 civarındaki olaydan 20 bin materyal incelenmesi için Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği'ne intikal ettirildi, 6 bin 100 parmak izi tespit edildi ve yaklaşık 500 olay aydınlatıldı.