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16 Ekim 2022 Pazar 09:50:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 09:50:00

Dehşete düşüren görüntü! Kafasına kaldırım taşı ile vurdular

Kaynak: DHA

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İzmir'in Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. (40), ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü. Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu. Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : Atatürk Mahallesi Hürriyet İZMİR YOL KAVGASI
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