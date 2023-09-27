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27 Eylül 2023 Çarşamba 06:46:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 06:46:00

Defne'nin yarım kalbi şifalandı

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Minik Defne 6 yıl önce, halk arasında "yarım kalp" olarak bilinen bir hastalıkla dünyaya geldi. Solunum sıkıntısı, yorgunluk ve morarmalar yaşadığı için koşup oynayamayan Defne geçirdiği bir başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

YAŞITLARINDAN UZAK KALDI

Halk arasında "yarım kalp" olarak da bilinen, nadir görülen "tek ventrikül anomalisi" ile doğan Defne Koç, hastalığı sebebiyle dudaklarında morarma, solunum sıkıntıları, sürekli yorgunluk gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı, yaşıtları gibi koşup oynayamadı. Doğumundan sonra farklı ameliyatlar geçirmek zorunda kalan ve 6 yaşına gelen Defne, Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde yapılan son başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Son ameliyatla Defne'nin nefes alışının belirgin şekilde düzeldiğini söyleyen anne Meryem Koç, "Kızım bu yıl normalde ilkokul 1. sınıfa başlayacaktı ama sağlık durumundan dolayı erteledik. Fakat seneye inşallah sağlıklıca 1. sınıfa başlayacak." ifadesini kullandı.

ANNENİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Son ameliyatla Defne'nin nefes alışının belirgin şekilde düzeldiğini söyleyen anne Meryem Koç, "Kızımı hep 'yorulmadan yürüyebileceksin, artık daha rahat nefes alabileceksin' diyerek motive ettim. Defne, eskiden arkadaşları parkta oynarken yorulur ve oturup onları izlemek zorunda kalırdı. Bu nedenle şu an kızımın en büyük motivasyonu yorulmadan oynayabilecek olması" dedi. Defne de "Çok mutluyum. Eve gidince ilk olarak ablamla oynamak istiyorum" diye konuştu.

Etiketler : yarım kalp tek ventrikül anomalisi defne koç morarma yorgunluk
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