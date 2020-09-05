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05 Eylül 2020 Cumartesi 10:10:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 10:10:00

Define ararken dinamit patlattılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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Sivas'ta kaçak kazı yapıldığı sırada kullanılan dinamitin patlaması sonucu Veysel S.(46) hayatını kaybetti, B.A ise yaralandı. Patlama sonrası kaçan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Veysel S. (46), R.Y., B.A., R.Ö. ve E.Ç., define aramak için arazide kaçak kazı yaparken, kullandıkları dinamit patladı. Patlama sonrası olay yerinde bulunan Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı. Olaydan yara almadan kurtulan arkadaşları yaralı Veysel S. ile B.A.'yı, 58 AP 244 plakalı hafif ticari araç ile hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada sağlık ekiplerine de haber veren şüpheliler, olaya kaza süsü vermek istedi. Araç içerisindeki yaralı Veysel S., Karaçayır köyü yakınlarında hayatını kaybetti. Yaralı B.A. ise olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler R.Y., R.Ö. ve E.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Veysel S.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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