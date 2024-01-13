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13 Ocak 2024 Cumartesi 08:17:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 08:17:00

Dedektif öğrenciler iyiliğin izini sürüyor

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Kocaeli'deki Şekerpınar Hasan Tahsin Ortaokulu'nda çocuklar, sosyal sorumluluk çalışmaları yaparak iyiliği ve yardımlaşmayı öğreniyor.

Kocaeli'deki Şekerpınar Hasan Tahsin Ortaokulu'nda uygulamaya alınan projeyle çocuklar, sosyal sorumluluk çalışmaları yaparak iyiliği ve yardımlaşmayı öğreniyor. "İyilik Dedektifi" isimli proje kapsamında sahipsiz köpekler için barınak tasarlama, huzurevi ziyareti ve görme engelli bireyler için kitap seslendirme gibi çalışmalar yürütülüyor.

Etiketler : kocaeli öğrenci sosyal sorumluluk iyilik
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