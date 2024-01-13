Dedektif öğrenciler iyiliğin izini sürüyor

Kocaeli'deki Şekerpınar Hasan Tahsin Ortaokulu'nda uygulamaya alınan projeyle çocuklar, sosyal sorumluluk çalışmaları yaparak iyiliği ve yardımlaşmayı öğreniyor. "İyilik Dedektifi" isimli proje kapsamında sahipsiz köpekler için barınak tasarlama, huzurevi ziyareti ve görme engelli bireyler için kitap seslendirme gibi çalışmalar yürütülüyor.