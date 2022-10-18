Dede torun aynı ringde

Bolu'da torununu karate kursuna götüren Durmuş Bağcı, antrenörün tavsiyesiyle 60 yaşında muaythai sporuna başladı. 13 yaşındaki torunu Ceren ile birlikte antrenman yapan Bağcı, "Sporun yaşı olmaz. Spor dinç tutuyor" dedi.



Torununu 7 yaşında karate kursuna kaydettiren Bağcı, 3 yıl boyunca onunla antrenmanlara gitti. Dedenin hem torunuyla hem de sporla yakından ilgilendiğini gören antrenör, Bağcı'ya muaythai takımına girmeyi teklif etti. Yaşından dolayı tereddüt eden Durmuş Bağcı, antrenörün de desteğiyle kabul ettiği muaythai sporunu torunuyla birlikte yapmaya başladı.

Muaythai yaparken çok zorlanmadığını söyleyen Durmuş Bağcı, "Torunum çok hareketli. Ben de onu karateye yazdırdım. Başarılı da oldu. 2-3 sene sonra Emre hocam 'Sizi de muaythai takımına alalım' dedi. İhtiyar olduğum için 'Hocam olur mu?' dedim. 'Sporun yaşı olmaz' dedi. Ben de öyle başladım. Yaklaşık 4 senedir muaythai yapıyorum. Torunumla beraber gidip geliyoruz. Çok zorlanmıyorum. 40'lı yaşlarda fitness sporu yaptım. Torunla beraber yapmak çok zevkli. Birbirimize destek oluyoruz. Bütün dede torunlara tavsiye ederiz. Spor insanı dinç tutuyor" dedi.



2022 yılında 34 kiloda Karate Türkiye Şampiyonu olan Ceren Bağcı, "7 yaşımdan beri bu sporla uğraşıyorum. Çok güzel bir duygu. İnsana heyecan veriyor. Dedem beni çok destekliyor. İki sporu bir arada yapıyorum. Karaçayır'da birlikte antrenman yapıyoruz. Bazen eşleşiyoruz, çok güzel oluyor. O bana bilmediğim hareketleri gösteriyor. Ben ona yanlışlarını söylüyorum. Bence herkes sporun bir branşıyla uğraşmalı çünkü insan gençleşiyor. En azından spor yapmasalar bile yürüyebilirler. Ailecek yapmalarını tavsiye ediyorum. Dedem spor yapmadan önce biraz daha şişmandı. Şimdi zayıfladı. Hem de daha da gençleşti" diye konuştu.

