Dede torun aynı ringde

VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğim
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan ile yaşanan sorunların diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz
Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edecek
Fransa İçişleri Bakanı özel sektörden maaşları artırmalarını istedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması yönünde olumlu bir hava edind...
Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi
Somali'de kuraklık, 7,8 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki
TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor
Diyarbakır'da üretilen pamukta 438 bin ton rekolte bekleniyor
İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu
Acı ve bulanıklık hissetti, gözünden 23 lens çıktı
Şehit madencinin doğacak çocuğun ismini Başkan Erdoğan verdi
Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka tabanlı otomasyon ürünleri Almanya'da sergilendi
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, siber güvenlik şefini görevden aldı
Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
Fransa'nın, Avustralya'ya almaktan vazgeçtiği denizaltıları yeniden teklif ettiği öne sürüldü
İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü
Bakan Yanık, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerin milletvekilleriyle buluştu
Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş
18 Ekim 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 18:00:00

Dede torun aynı ringde

ABONE OL

Bolu'da torununu karate kursuna götüren Durmuş Bağcı, antrenörün tavsiyesiyle 60 yaşında muaythai sporuna başladı. 13 yaşındaki torunu Ceren ile birlikte antrenman yapan Bağcı, "Sporun yaşı olmaz. Spor dinç tutuyor" dedi.

Bolu'da torununu karate kursuna götüren Durmuş Bağcı, antrenörün tavsiyesiyle 60 yaşında muaythai sporuna başladı. 13 yaşındaki torunu Ceren ile birlikte antrenman yapan Bağcı, "Sporun yaşı olmaz. Spor dinç tutuyor" dedi.

Torununu 7 yaşında karate kursuna kaydettiren Bağcı, 3 yıl boyunca onunla antrenmanlara gitti. Dedenin hem torunuyla hem de sporla yakından ilgilendiğini gören antrenör, Bağcı'ya muaythai takımına girmeyi teklif etti. Yaşından dolayı tereddüt eden Durmuş Bağcı, antrenörün de desteğiyle kabul ettiği muaythai sporunu torunuyla birlikte yapmaya başladı.

Muaythai yaparken çok zorlanmadığını söyleyen Durmuş Bağcı, "Torunum çok hareketli. Ben de onu karateye yazdırdım. Başarılı da oldu. 2-3 sene sonra Emre hocam 'Sizi de muaythai takımına alalım' dedi. İhtiyar olduğum için 'Hocam olur mu?' dedim. 'Sporun yaşı olmaz' dedi. Ben de öyle başladım. Yaklaşık 4 senedir muaythai yapıyorum. Torunumla beraber gidip geliyoruz. Çok zorlanmıyorum. 40'lı yaşlarda fitness sporu yaptım. Torunla beraber yapmak çok zevkli. Birbirimize destek oluyoruz. Bütün dede torunlara tavsiye ederiz. Spor insanı dinç tutuyor" dedi.

2022 yılında 34 kiloda Karate Türkiye Şampiyonu olan Ceren Bağcı, "7 yaşımdan beri bu sporla uğraşıyorum. Çok güzel bir duygu. İnsana heyecan veriyor. Dedem beni çok destekliyor. İki sporu bir arada yapıyorum. Karaçayır'da birlikte antrenman yapıyoruz. Bazen eşleşiyoruz, çok güzel oluyor. O bana bilmediğim hareketleri gösteriyor. Ben ona yanlışlarını söylüyorum. Bence herkes sporun bir branşıyla uğraşmalı çünkü insan gençleşiyor. En azından spor yapmasalar bile yürüyebilirler. Ailecek yapmalarını tavsiye ediyorum. Dedem spor yapmadan önce biraz daha şişmandı. Şimdi zayıfladı. Hem de daha da gençleşti" diye konuştu.

Etiketler : Dede torun aynı ringde Türkiye Şampiyonu Ceren Bağcı
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
Fakir erkekle olmaz

Fakir erkekle olmaz
Kaan kendini yakışıklı bulmuyormuş

Kaan kendini yakışıklı bulmuyormuş
Gül suyuyla güzelleşiyor

Gül suyuyla güzelleşiyor
Açıkhava'ya özel repertuvar

Açıkhava'ya özel repertuvar
Final kararı

Final kararı
Güzel harcanmışım

Güzel harcanmışım
‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı

‘Kuruluş Osman'da Latin rüzgârı
Las Vegas'ta bir Türk güzel

Las Vegas'ta bir Türk güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX