Dede mirası manastırın turizm elçisi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Cemil Köyü'nde yaşayan 65 yaşındaki Cabir Coşkuner, dedesinden kalma bahçedeki tarihi manastırı hem koruyor hem de gelen turistlere rehberlik yapıyor.



İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki manastırın kapısını sabah erkenden açarak yerli ve yabancı konukları bekleyen Coşkuner, 20 yıldır turistlerle iletişim kurabilecek kadar İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrendi.