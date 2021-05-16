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Dede Korkut olup harçlık dağıttı
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16 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00

Dede Korkut olup harçlık dağıttı

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Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' destanı, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor.

Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' destanı, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Bayburt'un Masat köyünde de türbesi bulunan Dede Korkut karakterini canlandıran üniversite öğrencisi Samet Erdaş, sokak sokak dolaşarak çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıttı.

Böyle bir projede olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Samet Erdaş, "Bugün çocuklarımızla beraber Bayburt'a atfedilmiş Dede Korkut karakterini canlandırdık. Çocuklarımıza bayram şekeri dağıttık. Bayram harçlıklarımızı kendilerine takdim ettik, gerçekten böyle bir projede olduğumuz için kendimizi çok mutlu ve şanslı hissediyoruz, herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

Etiketler : Dede Korkut Samet Erdaş Bayburt
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