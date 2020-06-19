DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi, güvenlik güçlerince saklandığı yere yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlının daha önce Suriye'de 2 askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirildi.