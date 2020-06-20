DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı
DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Ebu Katade Ken Safra kodadlı M.E.A. Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Ebu Katade Ken Safra kod isimli M.E.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Terör örgütü üyesi M.E.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
- Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı
- DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı
- Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı
- Testi pozitif çıktı sosyal medyadan uyardı
- 6 kişide koronavirüs tespit edildi, 12 dairelik blok karantinaya alındı
- Ailesi kayıp başvurusu yaptı, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu