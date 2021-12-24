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24 Aralık 2021 Cuma 11:49:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 11:55:00

Dayakçı öğretmenden pes dedirten savunma!

Kaynak: Sabah

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Türkiye'yi ayağa kaldıran dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel'in savunması pes dedirtti. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'yı döven öğretmen, "Hap kullanıyordum. Ancak o gün hap kullanmayı unutmuşum. Bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim" ifadesinde bulundu.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat dövülmesi sonrası dayakçı öğretmen gözaltına alındı. Ali Rıza Yücel'in ifadesi ortaya çıktı. Yücel, ifadesinde psikolojik sorunlarını ileri sürdü.

Dayakçı öğretmen görevden el çektirilirken, hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle deva açıldı. Yücel hakkında idari soruşturma da sürerken ifadesi ortaya çıktı.

Ali Rıza Yücel ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Bana hırsız dedi ve küfür etti.

Bende kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Baba Duran K. da, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Biz ilk başta görüntüleri görünce bir iki tokat attı zannetmiştik.

Etiketler : Aksaray S.T.K matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel
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