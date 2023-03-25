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25 Mart 2023 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 07:30:00

Davulcuların korktuğu mahalle

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Bursa'da Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu bu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği rivayet ediliyor. Bu yüzden davulcular, 'Pilava pilava' diye bağırıp zillere basmakla yetiniyor.

Bursa'da Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu bu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği rivayet ediliyor. Bu yüzden davulcular, 'Pilava pilava' diye bağırıp zillere basmakla yetiniyor.

EVİNDE YATMIŞ MEZARLIKTA UYANMIŞ

Bursa Yıldırım'da Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, burada davul çalmıyor.

TOKMAKLA KAPIYA VURUYORLARMIŞ

Uzun zamandır davulculuk yapan Feridun Karabıyıkoğlu, "Emirsultan Hazretleri bu mahallede davul çalınmasını istemediği için burada davul çalmıyoruz. Her ramazan ayında buraya gelerek 'pilava' diye vatandaşlara sesleniyoruz. Eskiden tokmakla kapılara vurulurdu, şimdi onun yerine biz de zillere basıyoruz. Yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Vatandaşlar bu durumdan memnun, biz de vatandaşlardan memnunuz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Duman, "Bu mahallede 20 yıldır yaşıyorum. Benim bildiğim kadarıyla yüzyıllardır davul çalmama kültürü burada devam ediyor" dedi.

Etiketler : bursa emirsultan hazretleri türbe davul ramazan

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