Davula kadın eli değdi

MUĞLA'nın Datça ilçesinin tek ramazan davulcusu Özlem İsar (45), vatandaşları manilerle ilk sahura kaldırdı. İki yıl önce kolon kanserine yakalanan Özlem İsar'ı elinde davulu ve yöresel kıyafeti ile bu yıl da karşılarında gören vatandaşlar mutlu olduklarını belirtip, kendisine destek verdi.



Ramazan davulu geleneğinin yaşatılması gerektiğini ifade eden Özlem İsar, "Ramazan ayında bu yıl da davulumun başında olduğum için mutluyum. Oğlum Egemen'in hazırladığı manilerle Datçalılar ile birlikte olacağım. Datça'da bu yıl beşinci senemiz. Allah sağlık; sıhhat verdiği sürece bu görevi yapmak istiyorum. İki yıldır kanser tedavisi görüyorum. Kolon kanseriyim. Seneye sizlerle olabilir miyim, bilemiyorum. Gönül ister ki, değil beş yıl, 10 yıl, 15 yıl daha bu geleneği birlikte yaşatalım" dedi.