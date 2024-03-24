Davul bahşişi çocuklara

Ankara Altındağ ilçesinde gönüllü iki ramazan davulcusu, topladıkları bahşişler ve hayırseverlerin desteğiyle aldıkları giysileri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık olarak hediye ediyor.

Gönüllü ramazan davulcusu Baran Gümüş "Davul çalmak da kolay değil, sabah kalkıp işe gitmek zor oluyor ama gariban çocuklar sevinsin, yastıklarının başındaki bayramlıklarıyla rahat uyusunlar" dedi.