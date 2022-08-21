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21 Ağustos 2022 Pazar 22:06:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 22:06:00

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışırken Yunan unsurlarınca geri itilen FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen yakalandı.

Mersincik Burnu kuzeyinde bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareketten yoksun şişme bottaki 2 Türk vatandaşını bota alarak karaya çıkardı.

Şüphelilerin kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen olduğu, kamu görevinden çıkarıldıkları tespit edildi.

Eski polis Y.D. ve öğretmen Ş.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler : fetö Mersincik Burnu Muğla datça
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