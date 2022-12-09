Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 21.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,36 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 97,97 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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