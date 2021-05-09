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Darülaceze'de buruk Anneler Günü
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09 Mayıs 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:41:00

Darülaceze'de buruk Anneler Günü

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Pandemi nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan Darülaceze'de bu yıl Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı.

Yaşlıların kimi sevdiklerine kavuşamamanın hüznünü yaşadı, kimi ise arkadaşlarının ve yakınlarının vefasızlığından dert yandı.

BU SENE GARİP KALDILAR

Kendi kendine bakamayan ya da bakacak kimsesi olmayan yaşlıların sığınak yeri olan Darülaceze'de Anneler Günü buruk kutlandı. Pandemi öncesi binlerce kişinin ziyaret ettiği kurum salgın tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilerine kapatmak zorunda kaldı. Yakınlarını görememenin hüznünü yaşayan Darülaceze sakinleri "Bu sene garip kaldık" dedi.

BAHÇEDE KUTLAMA OLURDU

"Eskiden bu bahçede binlerce insan olurdu" diyen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Anneler Günü'nde bahçede programlar yapılırdı. Ancak bu sene sokağa çıkma kısıtlaması var. Darülaceze sakinlerine bugün sadece birinci dereceden yakınları, belli izinlerle ziyarete gelebiliyor. Bu ziyaretler pandemi kuralları doğrultusunda oluyor" diye konuştu.

'ÜÇ EVLADIMI VAN DEPREMİNDE KAYBETTİM'

Üç oğlunu Van depreminde kaybettiğini anlatan 85 yaşındaki Fatma Güler, "Üç evladı kaybetmek hiç kolay değil. İki ay hastanede yattım. Anneler evlatlarını kırmasın, onlarla tatlı dille konuşsun. Ben eskiden çocuklarımla çok mutluydum" dedi.

Darülaceze'ye geleli 3 gün olduğunu söyleyen Canan İpekyol, "Benim çocuğum yok. Darülaceze'ye gelmeden önce bir süre kardeşimle yaşadım. Ancak birlikte yapamadık" dedi. 80 yaşındaki Nevin Özhan, "Annelerin kıymetini bilin, öyle bilin ki kölesi olun annelerin. Benim çocuklarım yok. Tek başımayım" diye konuştu.

80 yaşındaki Sevim Altun, çocuklarını çok özlediğini belirterek, "Çocuklarımı çok seviyorum. Pandemi olmasaydı bu Anneler Günü'nde kesin gelirlerdi" dedi.

4 senedir Darülaceze'de olduğunu söyleyen Tezcan Anlı "Alzheimer hastasıyım Eskiden bütün yeğenlerim ve kardeşlerim gelirdi. Bu sene garip kaldık" diye konuştu.

Etiketler : anneler günü darülacize ihtiyar
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