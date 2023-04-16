VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'daki konteyner kentlere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi
"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın
Çin, "Fıngyün-3 07" meteoroloji uydusunu fırlattı
Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi
Kuşadası, deniz yoluyla 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor
Karaciğer yağlanması demans riskini artırıyor
16 Nisan 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 10:15:00

Darıca'nın en yaşlı sakini kaplumbağa "Tuki" 103 yaşına girdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı sakini kaplumbağa Tuki'nin 103. yaş günü kutlandı.

"Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan dev Aldabra kaplumbağası Tuki için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Tuki'ye meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verildi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli Eğitim ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgü, gazetecilere, 103 yaşına giren Tuki'ye onun sevdiği sebze ve meyvelerden sürpriz hazırladıklarını söyledi.

Tuki'nin nesli tükenme tehlikesinde olan bir canlı olduğunu ifade eden Özgü, "Bugün dev kaplumbağamız Tuki'nin doğum günüydü. Parkımıza gelen ziyaretçilerimiz ve bakıcı ekibimizle beraber Tuki'nin doğum gününü kutladık. Kutlama esnasında ziyaretçilerimize Tuki hakkında bilgi verdik. Daha sonra bakıcılarımızın hazırladığı özel doğum günü pastasını Tuki'ye verdik'' dedi.

Tuki'nin doğum günü sürprizine hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerde yoğun ilgi gösterdi.

Etiketler : darıca kaplumbağa tuki
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Buray enerjisi

Buray enerjisi
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis
Tatil rotaları yunan adaları

Tatil rotaları yunan adaları
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

Annesiyle babasının bir numaralı hayranı
Kerem NFT dizisinde

Kerem NFT dizisinde
Oyunculuğun dinamikleri var

Oyunculuğun dinamikleri var
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX