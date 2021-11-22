Dans ve okçulukla engelleri aşıyor

Antalya'da 13 yaşında omurilik iltihabı nedeniyle felç geçiren, doktorların 2 ay ömür biçtiği Ebru Akköz (35), verdiği mücadele ile yaşama tutundu. Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde eden, kendisini okçulukta da geliştiren Akköz, "Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" dedi.