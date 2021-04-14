Dans için ruhum yeter!

Antalya'da yaşayan Akif Berker Dalgıç'ın, 3 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliği zedelendi. Omurilik felci teşhisi konulan Dalgıç, tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürürken 2009 yılında sokakta break dans yapan arkadaşlarından etkilenip, dansa başladı. 2010 yılında arkadaşlarıyla birlikte televizyondaki bir yarışma programına katılarak yarı finale kadar devam eden Dalgıç, elendikten sonra otellerde animasyon gösterilerinde dans etti.

BASKETBOL GEÇMİŞİ DE VAR



Bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Kulübü'nün alt yapısında basketbol oynayan Akif Berker, tekerlekli sandalyesiyle dans etmekten vazgeçmedi ve Tekerlekli Sandalye Dans 4'üncü Türkiye Şampiyonası 'Freestyle' kategorisinde yarışmak için çalışmalarına başladı. İlk kez şampiyonaya katılacak olmanın heyecanını yaşayan Dalgıç, seçmeleri kazanıp yurtdışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI



24 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası'na sayılı günler kala Antalya Spor Salonu'nda çalışmalarını hızlandıran Akif Berker Dalgıç, "Normalde tekerlekli sandalyede dans etmiyordum. 8 sene bir grup arkadaşımla birlikte break dans yaptık. Sonra paradans üzerine çalışmaya başladık. Freestyle bana daha yatkın" dedi.