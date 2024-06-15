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15 Haziran 2024 Cumartesi 13:34:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 13:34:00

Danilo Zanna'dan karalahana yorumu! Dünyanın en kötü 7. yemeği seçildi

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Akşam'a konuşan ekranların sevilen şefi Danilo Zanna karalahana çorbası hakkında fikirlerini belirtti. Karalahana çorbası, dünyanın en kötü 7. yemeği seçilirken, İtalyan şef Danilo Zanna, bu sıralamanın gerçekçi olmadığını dile getirdi. İşte Danilo Zanna'nın karalahana hakkındaki açıklaması...

Karadeniz'in incisi olan bir çorba: Karalahana... İçerisinde vücuda birçok faydası olan besinlerin bulunduğu karalahana çorbası tartışma konusu oldu. Dünyanın en kötü yemeği listesinde 7. sırayı alan karalahana çorbası şefler arasında fikir ayrılığına neden oldu. İşte Akşam'a konuşan Danilo Zanna'nın karalahana açıklaması...

"KARALAHANAYI ÇOK SEVİYORUM İTALYADA'DA VAR"

Bu listeyi Karadeniz'de yapmadılar diye düşünüyorum. İnsanlar liste yapmayı ve sıralamayı çok seviyor. Karalahana çok lezzetli ve sevdiğim bir çorba. Karadeniz tatlarını çok iyi bilen biriyim. Karalahana İtalya'da da var. Çok iyi pişmesi gereken bir yemek. Bu listeleri çok fazla dikkate almamalı.

Etiketler : danilo zanna karalahana çorba
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