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04 Eylül 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 16:30:00

Damperli havuz

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KARS'ın Selim ilçesinde hava sıcaklıkları 35 derecelere ulaşınca, hububat alım-satımı yapan 2 çocuk babası Ufuk Kaptan (43) ile 4 çocuk babası Güven Atmaca, kamyon damperini havuza dönüştürme kararı aldı.

KARS'ın Selim ilçesinde hava sıcaklıkları 35 derecelere ulaşınca, hububat alım-satımı yapan 2 çocuk babası Ufuk Kaptan (43) ile 4 çocuk babası Güven Atmaca, kamyon damperini havuza dönüştürme kararı aldı. İki arkadaş Çarşı Mahallesi'nde, hububat taşıdıkları kamyonun damperine branda serip, hortumla su doldurdu. Damperli havuza giren çocuklar, dakikalarca yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.

Etiketler : Damperli havuz KARS Ufuk Kaptan
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