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03 Haziran 2024 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 07:31:00

Damada düğünde altın yerine lastik!

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Gaziantep İslahiye'de TIR şoförü Alican Yıldırım ile Büşra Yıldırım çifti hayatlarını birleştirdi. Düğüne gelen davetliler gelin ve damada altın takarken, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı İbrahim Göğebakan ise süslediği ve piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiğini hediye etti.

Gaziantep İslahiye'de TIR şoförü Alican Yıldırım ile Büşra Yıldırım (23) çifti bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılanlar halaylar çekip eğlenirken, takı törenine geçildi. Davetliler gelin ve damada altın takarken, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı İbrahim Göğebakan ise süslediği ve piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiğini hediye etti.

Davetliler küçük bir şaşkınlık yaşadıktan sonra alkışlarla çifttin mutluluğuna ortak oldu. Damat Alican Yıldırım, hediye edilen TIR lastiği ile şaşkınlık yaşadığını söyledi. Arkadaşı İbrahim Göğebakan ise çifte mutluluklar dileyerek, şoför arkadaşının lastiğe ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü belirtti ve "Aynı zamanda herkes için de farklı bir sürpriz oldu" diye konuştu.

Etiketler : gaziantep tır şoförü düğün damat lastik
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