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Damacana ve kütüklü doğal spor salonu
30 Ocak 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 15:30:00

Damacana ve kütüklü doğal spor salonu

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Kocaeli Gebze'de yaşayan 43 yaşındaki Osman Ayar, evindeki malzemeleri değerlendirerek kendisine spor aletleri yaptı. Bulduğu kütükleri ve su dolu damacanaları ağırlık olarak kullanan Ayar, evini ve doğayı spor salonu olarak görüyor.

Kocaeli Gebze'de yaşayan 43 yaşındaki Osman Ayar, evindeki malzemeleri değerlendirerek kendisine spor aletleri yaptı. Bulduğu kütükleri ve su dolu damacanaları ağırlık olarak kullanan Ayar, evini ve doğayı spor salonu olarak görüyor.

Çocukluğundan bu zamana kadar hep hareketli bir insan olduğunu söyleyen Osman Ayar, "Askerde spora yeteneğim olduğunu keşfettim diyebilirim. Askerden geldikten sonra koşu tarzı sporlara, atletizme merakım vardı. Bu yönde devamlı spor yaparak vaktimi geçiriyordum. Özellikle pandemi döneminde epey bir süre evde kaldık. O zaman zarfı içerisinde 'Acaba evdeki ekipmanlardan ne gibi spor aletleri oluşturabilirim' gibi düşünerek kendi yöntemlerimi buldum diyebilirim. Bunlar da çok işime yaradı açıkçası" dedi.

"Açık havayı geniş bir spor salonu haline getirebiliyorum"

Kapı askısından kendine ağırlık taşıma aparatı yaptığını kaydeden Ayar, "Sığınaktan bulduğum bir halat yardımıyla belime bağladım. Canımı yakıyordu, bir havlu sardım. Bir zaman sonra buna bir ağırlık olsun diye su şişelerinin içine su doldurarak, bunları ağırlık yaptım. Yine sığınakta bulduğum bir boruyu duvarı delip gardırobun üzerine uzatıp barfiks barı haline getirdim. Bu şekilde güzel ekipmanlar ortaya çıkardım. Doğanın her yönünden faydalanıyoruz. Doğada bulduğum bir kütük parçasıyla değişik varyasyonlarda spor yapabiliyorum. Evden getirdiğim iple birlikte onu çok güzel bir spor aleti haline, açık havayı da geniş bir spor salonu haline getirebiliyorum" diye konuştu.

"Yapmak istedikten sonra insan her şeyi yapar"

İnsanların istedikleri her şeyi yapabilmelerinin mümkün olduğunu vurgulayan Ayar, "Spor salonuna gidemiyorum, param yok' gibi bahaneler türetmektense hayatımızdaki olumsuzlukları pozitife çevirebiliriz. Bunun için hiçbir bahaneye gerek yok. Yapmak istedikten sonra insan her şeyi yapar. Doğada koşu yapmanı n faydası var. Ama Gebze sanayi bölgesi olduğu için bunun sokaklarda yapılmasını tavsiye etmiyorum. Burası gibi belediyemizin sağladığı vadi, Gazilar Dağı gibi yerlerde koşu yaparsak gerçekten faydasını görürüz. Benim tavsiyem insanlar hayatlarına hareket katsınlar. Hiçbir şekilde 'Ben çalışıyorum, vaktim yok' diye düşünmesinler. İstedikten sonra gerçekten buna da vakit ayırabilirler. Şu an işim yok, evde yatıp canımı sıkmaktansa hareket halinde oluyorum, daha pozitif oluyorum. Herkese hareketliliği tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu

Etiketler : Damacana ve kütüklü Gazilar Dağı Gebze sanayi bölgesi Osman Ayar
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