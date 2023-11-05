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05 Kasım 2023 Pazar 07:55:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 07:55:00

Dağda şampiyonluk hazırlığı

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Milli kick boksçu Soner Dilmaç, dünya şampiyonluğu unvanını için Van'da yer alan Erek Dağı'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli kick boksçu Soner Dilmaç, kariyerine dünya şampiyonluğu unvanını da eklemek için Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki milli sporcu Dilmaç, 12 yaşından bu yana kick boks yapıyor.

Ailesinin desteğiyle başladığı kick boksta 3 Türkiye şampiyonluğu, bir Avrupa Kupası Şampiyonluğu ve bir Avrupa Kupası üçüncülüğü kazanan Dilmaç, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına katılıp kürsünün zirvesinde yer alma hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Etiketler : can kick boksçu soner dilmaç
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