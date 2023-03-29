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29 Mart 2023 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 19:00:00

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Kaynak: AA

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Etiketler : bolu dağı kar yağışı ulaşım

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