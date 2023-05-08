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D-100 Kara yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:02:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:02:00

D-100 Kara yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: TRT Haber

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Sakarya'da D-100 Kara yolundaki kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Kızılcıkorman Mahallesi mevkii Akyazı istikametinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobille cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : kaza sakarya d100
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