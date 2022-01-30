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30 Ocak 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 08:30:00

Cüzzam tedavisinde erken teşhis önemli

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Halk arasında Cüzzam hastalığı olarak bilinen lepranın (Hansen Hastalığı) mycobacterium leprae adı verilen tüberküloz basiline benzer bakterilerin sebep oluyor.

Halk arasında Cüzzam hastalığı olarak bilinen lepranın (Hansen Hastalığı) mycobacterium leprae adı verilen tüberküloz basiline benzer bakterilerin sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Belkız Uyar, kronik seyirli, özellikle deri ve sinirleri etkileyen bir hastalık olduğunu vurguladı. Lepra eski çağlardan beri bilinen, ancak o zamanlar psoriasis ve vitiligo dediğimiz hastalıklarla karıştırılabildiğini belirten Doç. Dr. Uyar, "Her ne kadar nadiren ölümlere sebep olsa da geç tespit edildiğinde çeşitli deformitelere ve hastalarda damgalanma duygusuna sebep olabilir. Lepra günümüzde özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülmektedir. Yaşam şartlarının ve hijyen koşullarının kötü olduğu sıcak nemli bölgelerde daha sık görülür. Hastalığın Dünya çapında kontrolünü sağlamada erken teşhis ve tedavi önemlidir" dedi.

Etiketler : Cüzzam tedavisi Doç. Dr. Uyar tüberküloz basili
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