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06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:53:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:53:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İskenderun'da depremzede çocukları sevindirdi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Modernevler Mahallesi'ndeki geçici barınma merkezinde program hazırlandı.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar müzik ve palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklardan Eylül Havalar, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Çok mutlu oluyoruz, oyuncaklar veriyorlar, oyunlar oynatıyorlar, çok eğlenceli oluyorlar." dedi.

Ecrin Cansız da düzenlenen etkinlikte çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında, yarın da Antakya ilçesinde etkinlik yapılacağı öğrenildi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ecrin cansız deprem
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