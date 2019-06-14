Cuma mesajları resimli en güzel mesajlar! Cuma kutlama mesajları haberimizde!

Müslümanlar alemi için en önemli günlerde birisi olarak kabul edilen Cuma günü büyük bir coşku ile kutlanıyor. Sevdiklerini bu özel günde hatırlamak isteyenler Cuma mesajları resimli en güzel mesajları yoğun olarak araştırıyorlar. Cuma kutlama mesajları haberimizde yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel Cuma mesajları sizlerle...

CUMA MESAJLARI RESİMLİ EN GÜZEL MESAJLAR

CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Ey Rabbim bizi iyilerden eyle. Bizi iyilerin sevdiğinden eyle. Bizi sadece sana muhtaç eyle. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Ya RABB'i ÜMMET-İ MUHAMMED'e huzur, birlik, beraberlik ver Kafirlere karşı bize Zaferler nasip eyle. Amin! Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. (Hadis) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbim dertli kullarına devalar, hasta kullarına Şafi isminle şifalar ve borçlu kullarına haırlı ve hızlı şekilde edalar ödemeyi nasip eyle inşallah. Hayırlı, nurlu, bereketli ve sağlıklı cumalar.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.

Allahım! Benim için bir korunak olan dinî hayatımı ıslah eyle. içinde hayatımı sürdürdüğüm dünyamı benim için yararlı kıl. Dönüp varacağım yer olan âhiret hayatımın her bakımdan güzel olmasını nasip et. Hayırlı Cumalar.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Ettiğiniz her dua derdinize deva hastalığımıza şifa sevdiklerinize mutluluk ve huzur versin. Amin! Selam ve Dua ile hayırlı cumalar...

O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle. Amin! Hayıurlı Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.