  • BIST
    1100.26
  • Dolar
    7,3373
  • Euro
    8,6654
  • Altın
    460,8320
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump Netanyahu'yu tebrik etti
Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: ABD, tansiyonun düştüğünü görmek istiyor
Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Aşı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
Türkiye'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacak
Filistin BAE-İsrail anlaşmasına tepki için Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti
Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişi feci şekilde can vermişti! Nedeni belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupalı mevkidaşlarına 'Doğu Akdeniz' mektubu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Libya konusunda Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak
İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi
Libya'da Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi alıkoydu
Edirne'de korkutan görüntü
Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu paylaştı
DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok
MKE Ankaragücü'nde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB'den 'Oruç Reis' paylaşımı: İlk günkü kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz
Netanyahu, ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı
Başkan Erdoğan: İstiklal harbinde kadınların rolü neyse 15 Temmuz'da da kadınların rolü aynıdır
Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı: Nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz
Fetih Hareketi: BAE'nin Filistin davasına karşı görevlerinden vazgeçmesi demek
ABD, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak tanımladı
İzmir'de tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
13 Ağustos 2020 Perşembe 23:01:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 23:01:00

Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişi feci şekilde can vermişti! Nedeni belli oldu

Kaynak: DHA

ABONE OL

Çorum'un Bayat ilçesinde, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının, evin bahçe kısmındaki tavuk kümesinde yakılan pürmüzden kaynaklandığı ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e (66) ait tek katlı ahşap evin kümesinde, önceki gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevler ve dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kümeste başlayan ve 3 eve sıçrayan yangın, 7 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu güçlükle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, kentte sağlık görevlisi bir ailenin çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Soğutma çalışmalarının ardından Bayat Belediyesi’ne ait iş makineleri ile yangındaki enkaz kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ile torunları Elif Naz (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Çorum'da, Yusuf ve Elif İçuz kardeşler ise Balıkesir'de toprağa verildi.

YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının, evin bahçe kısmındaki tavuk kümesinde yakılan pürmüzden kaynaklandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili konuşan Bayat İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "İtfaiyenin tutmuş olduğu raporlara göre yangın evin hemen yan tarafında bulunan kümeste başlıyor. Kümeste pürmüz temizliği için yakılan ateşin sıçraması sonucu böyle bir olay yaşanıyor. Tesadüf olarak yol yıkama çalışması yapan arkadaşlar oradalar ve yangını görür görmez saat 15.00 sıralarında ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ne yazık ki çok acı bir olay, Allah bir daha böyle olaylarla karşılaştırmasın. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER