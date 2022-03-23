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23 Mart 2022 Çarşamba 00:11:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 00:12:00

Çorum'daki kazada araçtan fırlayan iki kişi öldü

Kaynak: AA

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Çorum'un Sungurlu ilçesindeki trafik kazasında takla atan araçtan fırlayan iki kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu İhsan Köroğlu yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtan fırlayan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Cansever ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Cansever'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Etiketler : Çorum Ömer Cansever Sungurlu İhsan Köroğlu
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