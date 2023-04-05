Çorum'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Çorum'da uyuduğu sırada evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Osmancık 6. Sokak'taki evinde çıkan yangında kıyafetleri tutuşan Erol Şahin, komşularının yardımıyla çıkarıldığı evden ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Şahin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Şahin'in, tutuşan kıyafetleriyle pencereden çıkmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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