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11 Haziran 2023 Pazar 08:17:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 08:17:00

Çorum'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Kaynak: AA

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Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile Bayat ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Zehirlenen 14 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Etiketler : çorum mantar zehirlenme
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