Çorum'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Kaynak: AA
Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kent merkezi ile Bayat ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Zehirlenen 14 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
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