Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı

Sibirya ve Rusya'dan göç eden, türkülere konu olan yeşilbaşlı ördekler, 10 yıldır kış aylarında Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri'ni mesken tuttu. Bayburt'a gelen yeşilbaşlı ördek sayısında her geçen yıl artış yaşanırken, vatandaşlar yemleme yaparak onları aç bırakmıyor.

