Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı
Yeşilbaşlı ördekler, Çoruh Nehri'ni mesken tuttu.
Sibirya ve Rusya'dan göç eden, türkülere konu olan yeşilbaşlı ördekler, 10 yıldır kış aylarında Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri'ni mesken tuttu. Bayburt'a gelen yeşilbaşlı ördek sayısında her geçen yıl artış yaşanırken, vatandaşlar yemleme yaparak onları aç bırakmıyor.
- Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı
- Dersimiz: Burma kadayıf yapımı
- Miras kedilere kameralı takip
- Özikizler Künefe'den ihracat hamlesi: Hedef 3 milyon euro
- Denizli'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
- Bugün burçları neler bekliyor? 10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları