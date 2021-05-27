  • BIST
    1416.34
  • Dolar
    8,4533
  • Euro
    10,3246
  • Altın
    515,2960
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yavru kargaya aile sıcaklığı
Çoraplar sığınmacı çocuklar için oyuncağa dönüşüyor
Bakan Dönmez'den keşfedilen 3 petrol kuyusu hakkında açıklama
Japon devi Mitsubishi'den Türkiye'ye dev yatırım
AK Parti'den 27 Mayıs mesajı: "Her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz"
Kariyerinde ‘Devir Değişti'
İkinci sezonda kadro dışı
Resim sergisi açmak istiyor
Fotoşop değil gerçeğim!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
BM'den flaş İsrail açıklaması: Savaş suçu teşkil edebilir
Bakan Koca duyurdu... Bir grubun daha aşılanmasına başlanıyor
SİDA ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
Taksim'e yapılan cami yarın açılıyor
Turkcell GranFondo İstanbul kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi
BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak
Azerbaycan duyurdu... Ermenistan askerleri esir alındı
İsrail basınından itiraf gibi manşet
Doğaya dost motosiklet
Özel şoförlü lüks araç!
Eurovision hayali var
Kariyerime odaklıyım
Sadece arkadaşız
27 Mayıs 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 15:30:00

Çoraplar sığınmacı çocuklar için oyuncağa dönüşüyor

ABONE OL

Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Sağlıklı Oyuncağım Çorap Bebeğim Projesi" ile çoraplar ve keçeler, sığınmacı çocuklar için oyuncağa dönüşüyor.

Üç aydır uygulanan proje kapsamında bebekleri ressam mülteci gençler tasarlıyor. 12 kişilik ekibin ürettiği oyuncaklar, kentte yaşayan sığınmacı çocuklara hediye ediliyor.

Dernek Başkanı Fatma Dinçer, projede sığınmacı gençler ve dezavantajlı gruplar ile çalıştıklarını söyledi.Projenin üç ay daha süreceğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:"Projenin maddi tarafını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sağlıyor. Emek tarafını engelli ve üyelerimiz ile mülteci gençler sağlıyor. Dernek binasında ve evlerinde bebek yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda bebekler ortaya çıkıyor. Yapılan bebekleri özel günlerde mülteci çocuklarına hediye ediyoruz. Bebekleri tamamen keçe ve çoraplardan yapıyoruz. Bebekleri ressam mülteci gençler tasarlıyor. Projede 12 kişi çalışıyor.

Evinde oyuncak yapan Ayşegül Koç, "Bebekler ve oyuncaklar yapıyoruz. Sağlıklı oyuncakları çocuklarımıza dağıtıyoruz. Pandemiden dolayı genelde evde bebekleri üretiyoruz. Belirli günlerde de derneğimizde oluyoruz. Günlük olarak 4-5 bebek yapıyorum. Bugüne kadar 3 ayda 200'e yakın bebek yapmışımdır. Bu süreç işitme engelli kızım Fatma Şura'ya iyi oldu. Moral depoluyor, yanımda iyi zaman geçiriyor." dedi.Fatma Şura Koç, "Annemle çok güzel oyuncaklar yapıyoruz. Yaptığımız bebekleri mülteci çocuklarına dağıtıyoruz. Çok mutlu oluyorum. Onları çok seviyorum." ifadesini kullandı.Afganistan'dan 10 yıl önce Tokat'a gelen Pervane Ahmedi ise "Derneğin yardımı ile oyuncak bebekler yapıp gönüllü olarak çocuklara dağıtıyoruz. Çocuklara bebek dağıtmak çok güzel bir duygu. Çok seviyoruz onları. Onların yüzündeki tebessümü görünce çok seviniyoruz." diye konuştu.

Etiketler : çorap fatma dinçer oyuncak bebek
Sokak çalgıcılarıyla Mihriban

Sokak çalgıcılarıyla Mihriban
Doyamadık birbirimize

Doyamadık birbirimize
Finali televizyonda!

Finali televizyonda!
İkinci sezon start aldı

İkinci sezon start aldı
Podyum sonrası atla safari

Podyum sonrası atla safari
‘Umut'landıran yüzük

‘Umut'landıran yüzük
6 bölüm ‘Maraşlı'da

6 bölüm ‘Maraşlı'da
Acun bu kez eğitimde!

Acun bu kez eğitimde!
30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM

30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM

EN ÇOK OKUNAN HABERLER