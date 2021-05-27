Çoraplar sığınmacı çocuklar için oyuncağa dönüşüyor

Üç aydır uygulanan proje kapsamında bebekleri ressam mülteci gençler tasarlıyor. 12 kişilik ekibin ürettiği oyuncaklar, kentte yaşayan sığınmacı çocuklara hediye ediliyor.



Dernek Başkanı Fatma Dinçer, projede sığınmacı gençler ve dezavantajlı gruplar ile çalıştıklarını söyledi.Projenin üç ay daha süreceğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:"Projenin maddi tarafını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sağlıyor. Emek tarafını engelli ve üyelerimiz ile mülteci gençler sağlıyor. Dernek binasında ve evlerinde bebek yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda bebekler ortaya çıkıyor. Yapılan bebekleri özel günlerde mülteci çocuklarına hediye ediyoruz. Bebekleri tamamen keçe ve çoraplardan yapıyoruz. Bebekleri ressam mülteci gençler tasarlıyor. Projede 12 kişi çalışıyor.

Evinde oyuncak yapan Ayşegül Koç, "Bebekler ve oyuncaklar yapıyoruz. Sağlıklı oyuncakları çocuklarımıza dağıtıyoruz. Pandemiden dolayı genelde evde bebekleri üretiyoruz. Belirli günlerde de derneğimizde oluyoruz. Günlük olarak 4-5 bebek yapıyorum. Bugüne kadar 3 ayda 200'e yakın bebek yapmışımdır. Bu süreç işitme engelli kızım Fatma Şura'ya iyi oldu. Moral depoluyor, yanımda iyi zaman geçiriyor." dedi.Fatma Şura Koç, "Annemle çok güzel oyuncaklar yapıyoruz. Yaptığımız bebekleri mülteci çocuklarına dağıtıyoruz. Çok mutlu oluyorum. Onları çok seviyorum." ifadesini kullandı.Afganistan'dan 10 yıl önce Tokat'a gelen Pervane Ahmedi ise "Derneğin yardımı ile oyuncak bebekler yapıp gönüllü olarak çocuklara dağıtıyoruz. Çocuklara bebek dağıtmak çok güzel bir duygu. Çok seviyoruz onları. Onların yüzündeki tebessümü görünce çok seviniyoruz." diye konuştu.