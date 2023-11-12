Çorak araziyi ormana çevirdi

Bayburt'ta yaşayan 77 yaşındaki emekli doktor Arslan Özkan, çorak arazisine 49 yılda 3 bin ağaç dikerek ormana dönüştürmeyi başardı. Özkan, çocuk hastalıkları uzmanı olarak meslek hayatına başladığı 1974'te hafta sonu tatillerini geçirmek için köyündeki arazisine iki katlı ev yaptı.

Daha sonra evinin de içinde bulunduğu 60 dönümlük araziyi ağaçlandırmaya başlayan Özkan, 1700 rakımdaki köyün kurak iklimi ve soğuk havasına rağmen 49 yılda diktiği 3 bin fidanı büyütmeyi başardı. Köy muhtarı da olan Özkan, "3 bin ağacımın arasında yaşıyorum" diyor.