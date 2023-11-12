VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
DM mesajlarında ‘görüldü' gizlenebilecek
Diyabeti önlemek tedavi etmekten daha kolay
Çorak araziyi ormana çevirdi
Oksijen Adam
Enkazdan kurtardı, yanından ayırmıyor
12 Kasım 2023 Pazar 08:10:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 08:10:00

Çorak araziyi ormana çevirdi

ABONE OL

Bayburt'ta yaşayan emekli doktor Arslan Özkan, çorak arazisine 49 yılda 3 bin ağaç dikerek ormana dönüştürmeyi başardı.

Bayburt'ta yaşayan 77 yaşındaki emekli doktor Arslan Özkan, çorak arazisine 49 yılda 3 bin ağaç dikerek ormana dönüştürmeyi başardı. Özkan, çocuk hastalıkları uzmanı olarak meslek hayatına başladığı 1974'te hafta sonu tatillerini geçirmek için köyündeki arazisine iki katlı ev yaptı.

Daha sonra evinin de içinde bulunduğu 60 dönümlük araziyi ağaçlandırmaya başlayan Özkan, 1700 rakımdaki köyün kurak iklimi ve soğuk havasına rağmen 49 yılda diktiği 3 bin fidanı büyütmeyi başardı. Köy muhtarı da olan Özkan, "3 bin ağacımın arasında yaşıyorum" diyor.

Etiketler : bayburt çorak arazi orman
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX