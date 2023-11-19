Çöplükten gökyüzüne!
Zonguldak'ta görev yapan özel eğitim öğretmeni ve veteriner teknikeri Ahmet Ufuk Işık, Bartın'daki çöplükte çamurla kaplanmış ve burnuna olta iğnesi saplanmış yaralı martı buldu.
Zonguldak'ta görev yapan özel eğitim öğretmeni ve veteriner teknikeri Ahmet Ufuk Işık (34), 14 Kasım'da arkadaşı ile gittiği Bartın'daki çöplükte çamurla kaplanmış ve burnuna olta iğnesi saplanmış yaralı martı buldu.
Bitkin düştüğü için uçamayan martıyı alarak evinde tedavisine başlayan Işık, sağlığına kavuşmasının ardından hayvanı doğal ortamına bıraktı. Işık, "Çamura batmıştı. Çırpınmaktan halsiz düşmüştü. Onu elimle besledim" dedi.