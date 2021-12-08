COP22 ikinci gününde devam ediyor

Antalya Belek'te bir otelde düzenlenen konferansın ikinci gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın başkanlığında taraf ülkelerin temsilcileriyle Akdeniz'deki kirliliğin önüne geçilmesine yönelik tematik başlıklar görüşülüyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Koordinatörü Tatjana Hema'nın katıldığı oturumda, Akdeniz'de soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz canlıları, kıyıların çevresel etki değerlendirmesi, gemi kirliliği, döngüsel ekonomi, Akdeniz'de kükürt emisyonunun önlenmesi, atık yönetimi ve deniz çöpü konuları ele alındı.

Bakan Yardımcısı Birpınar, aynı oturumda Akdeniz için tüm alanlarda ülkelerin bir arada hareket etmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için çalışılması gerektiğine işaret etti.

Birpınar, Akdeniz'e özgü canlıların önemine işaret ederek, Türkiye'nin yıllardır Caretta Caretta kaplumbağaları üzerine çalıştığını, yarın da denize bir Caretta Caretta bırakacaklarını kaydetti.

Taraf ülkelerin temsilcilerinin gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerini aktardığı görüşmeler devam ediyor.