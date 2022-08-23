Çöp kovasından fındık toplama makinesi!

Ordu Ünye'de yaşayan inşaat ustası Yücel Arar, fındık hasadında yere düşen fındıkları toplamayı kolaylaştırmak için makine tasarladı. Çöp kovasına ilaçlama makinesinin motorunun yanı sıra boru ve hortum gibi parçaları ekleyen Arar, makinenin çok güzel iş çıkardığını söyledi.





Arar, makinenin 5 çuval fındık toplamada bir depo yakıt harcadığını ifade etti.