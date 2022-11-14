Çöp atanı parmak izi yakalatacak
Çevreyi kirletenlere karşı Isparta polisi sıra dışı bir uygulama başlattı. Isparta'da ibadethane, mezarlık, park ve mesirelik gibi alanları kirletenler, parmak izinden tespit edilerek, haklarında işlem yapılacak.
OLAY YERİ İNCELEME GÖREVDE
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine karşı ilginç bir uygulamaya imza attı. İl genelinde özellikle ibadethane, mezarlık, park ve mesirelik alanlarını kirletenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, atıklardan parmak izi alıp, kimlik tespiti için harekete geçti.
LABORATUVARDA İNCELENECEK
Şişe ve plastik bardak gibi atıklardan alınan parmak izleri, laboratuvarda incelendikten sonra, bu kişilerin kimliği tespit edilecek. Kişiler hakkında 'çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi' ve 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından adli işlem yapılacak. Parmak izi alınan atıklar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri, çöpleri itinayla toplayıp parmak izi tespiti için laboratuvara götürdü.
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